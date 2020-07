Trabalhadores encontram possível ossada humana ao puxar areia do Rio Acre

Uma possível ossada humana foi encontrada na tarde desta terça-feira, 28, em Rio Branco, enquanto trabalhadores puxavam areia do fundo do Rio Acre utilizando uma draga – embarcação que executa várias funções que digam respeito ao fundo de qualquer curso de água. O homem estava em um areal localizado às margens do Rio Acre, na rua da Companhia de Saneamento do Estado do Acre (Sanacre), siuada no bairro Sobral, região da Baixada.

De acordo com informações da polícia, o trabalhador estava puxando a areia na draga de dentro do Rio Acre quando os ossos apareceram. Outros trabalhadores relataram ao ac24horas que um tênis também foi encontrado dentro do rio.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada do perito em criminalística. Os ossos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos e somente após o DNA será possível saber se trata-se de ossos humanos ou não. Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já abriram um inquérito para investigar o possível crime.