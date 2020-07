Presidente do Rio Branco FC afirma que vai manter contratação do goleiro Bruno

O governador Gladson Cameli (Progressistas) deverá receber nos próximos dias, o nome da auditora do Tribunal de Contas do Estado, Maria de Jesus Carvalho, escolhida, por unanimidade, pelos colegas do TCE em sessão virtual na última quinta-feira, 23, como substituta do conselheiro, José Augusto Araújo de Faria, falecido no início de junho, vítima de complicações do Covid-19.

Maria de Jesus Carvalho foi escolhida para ocupar a 7º vaga de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado. A notícia já tinha sido antecipado pelo ac24horas, em conversa extraoficial com os conselheiros, após o falecimento de José Augusto Araújo de Farias.

A escolha de Maria de Jesus é baseada no Regimento Interno do TCE e também na Lei Complementar Estadual nº 38, de 27 de dezembro de 1993, que enfatiza que o processo de escolha de Conselheiro, em caso de vaga que venha a ocorrer após a promulgação da Constituição Estadual de 1989, obedecerá o seguinte critério: na 1ª, 2ª, 4ª e 5ª vagas, a escolha será da competência da Assembleia Legislativa. Desse grupo de vagas constam os Conselheiros Dulcinéa Benício, Ronald Polanco, Naluh Gouveia e Antônio Malheiro.

Já as 3ª, 6ª e 7ª vagas, a escolha caberá ao governador do Estado, devendo a 6ª ser preenchida por um auditor, também denominado conselheiro-substituto, e a 7ª por membro do Ministério Público Especial junto ao TCE. Ocorre que a sexta vaga correspondia a José Augusto e, com isso, abriu vaga para a única auditora de Conselheiro-Substituto de carreira, Maria Jesus.