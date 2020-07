Músico Brunno Damasceno lança roda de samba em canal do Youtube

Nesta sexta-feira, dia 31 de julho, às 19h, o sambista acreano Brunno Damasceno lança sua Roda de Samba, no YouTube. Brunno é um dos maiores expoentes do samba acreano e produziu um show com músicas autorais e de artistas consagrados nacionalmente. Para assistir é fácil, é só acessar o canal do sambista no YouTube (www.youtube.com/brunnodamasceno). Aproveita e já se inscreve.

“Esse foi um trabalho feito com muito carinho para o meu público, eu sempre era cobrado pra ter um material com qualidade pra internet, para as pessoas assistirem de casa, no YouTube. Espero que todos assistam e gostem”, disse Brunno.