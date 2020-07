Município de Manoel Urbano bate recorde em multas contra desmate no Acre

De acordo com a Comissão Pró-índio do Acre (CPI/AC) os casos de Covid-19 nas Terras Indígenas do Acre continuam crescendo, e nas cidades muitos indígenas também estão se contaminando com a doença.

“Apesar dos números, temos recebido mensagens das lideranças indígenas, dizendo que muita gente está se curando nas comunidades com as medicinas tradicionais e com o atendimento das equipes de saúde nas aldeias”, informa a CPI.

Na TI Jaminawa do Igarapé Preto, por exemplo, todas os 33 pessoas confirmadas com Covid-19 pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Alto Rio Juruá já estão curadas.

Na aldeia Shane Kaya, TI Katukina-Kaxinawá, a liderança Edna Shanenawa disse à CPI que muitos na aldeia foram contaminados pelo coronavírus. Os casos foram acompanhados pelo DSEI, mas ninguém foi hospitalizado nas cidades. “Teve medicamento de farmácia, mas nós nos curamos mesmo com as medicinas da natureza, fizemos muita chá e não teve nenhum caso com complicação”, relatou Edna à CPI.