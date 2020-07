Mesmo com a pandemia do coronavírus, Acre vem empregando mais que demitindo

O corpo do prefeito de Rodrigues Alves, Sebastião Correia, que morreu vítima de infarto no início da tarde dessa segunda-feira, 27, está sendo velado no Parque Municipal da cidade. Por volta do meio-dia, ele será trasladado para Cruzeiro do Sul, onde haverá novo velório no antigo Fórum da cidade, situado em frente à prefeitura.

O sepultamento está marcado para as 16 horas, no cemitério Morada da Paz, onde já existem outras pessoas da família de Sebastião enterradas. Natural de Cruzeiro do Sul, empresário e pecuarista, Correia tinha negócios nas duas cidades e o sonho de ser prefeito de Rodrigues Alves se realizou em 2016. Ele seria candidato à reeleição este ano.

O sepultamento acontece no dia do aniversário de 28 anos de emancipação política de Rodrigues Alves, que era parte de Cruzeiro do Sul, até o desmembramento. Ontem, pouco antes de morrer, Correia havia inaugurado uma unidade de Saúde e hoje entregaria uma praça e ruas pavimentadas da cidade, como parte da programação do aniversário.