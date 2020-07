INSS autoriza idosos comprovarem que estão vivos por meio de procuração

A Prefeitura de Rio Branco recebeu nesta segunda-feira, 27, da Universidade Federal do Acre (Ufac), a doação de 400 unidades de 125ml de sabonete líquido e 400 unidades de 110mg de álcool em gel. O material foi produzido por acadêmicos dos cursos de enfermagem e nutrição por meio do projeto Mãos que Salvam, realizado pela instituição desde o início de junho deste ano e coordenado pelo professor Dayan Marques.

A produção é feita no Laboratório de Microbiologia, no bloco de Nutrição, e conta com materiais doados pela própria Ufac, ajuda financeira do Ministério Público do Trabalho, e doações voluntárias. “Temos grande capacidade de produção e somos o único laboratório com autorização para produzir álcool 70ºGL glicerinado no Acre, mas precisamos continuar recebendo doações e aumentar as parcerias para continuar nossa missão de ajudar”, disse Marques.

A reitora da Ufac, professora Guida Aquino, disse que desde a confirmação dos primeiros casos da covid-19 no Acre toda a comunidade universitária tem atuado em diversas frentes de trabalho e dado sua contribuição para amenizar os problemas ocasionados pela pandemia. Seja na confecção de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), teleconsultas com estudantes de medicina e psicologia, e agora com a fabricação de sabonete líquido e álcool em gel.

“É um orgulho para a Universidade ter essas iniciativas dos nossos alunos e professores num momento tão delicado para todos nós. Estou muito feliz enquanto reitora ver engajamento de todos e o protagonismo que nossa instituição tem tido em benefício de toda a sociedade acreana”, destacou Guida.

A doação dos materiais foi entregue para a chefe do gabinete da prefeita Socorro Neri, Rozária Maia, e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Núbia Musis. Elas agradeceram e lembraram das parcerias realizadas com a Ufac ao longo dos anos, além da doação de EPI’s no início de maio para trabalhadores da rede municipal de Saúde que estão da linha de frente no combate ao novo coronavírus.

“A Ufac tem tido sempre muito comprometimento social e eficiência em suas contribuições. Essa doação de hoje será muito importante para nosso trabalho em diversos locais que fazem atendimento ao público, principalmente aqueles que atendem quem mais precisa, que são as pessoas em vulnerabilidade social”, agradeceu Núbia.

Para conhecer mais sobre o projeto Mãos que Salvam basta acessar o site no endereço eletrônico www.maosquesalvam.ecomove.com.br, na página também é possível fazer doações para que o trabalho dos estudantes possa ter continuidade e alcançar mais pessoas.

Com informações da prefeitura de Rio Branco