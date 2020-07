Detran/Acre retoma serviço de renovação de Carteira de Habilitação

A Fundação FCCV continua avançando com os serviços de cabeamento de rede em unidades de saúde de Cruzeiro do Sul, em parceria com a Prefeitura Municipal. Até esta segunda-feira (27), já foram concluídos os serviços em 11 unidades, o que vai ajudar a qualificar o atendimento aos cidadãos do município.

Já foram finalizadas as ações nas seguintes unidades: UBS Jesuino Lins, no bairro Alumínio; UBS 25 de Agosto; UBS do bairro Formoso; UBS do bairro Aeroporto Velho; UBS do bairro João Alves; UBS do bairro Cohab; UBS José Matheus, no bairro Miritital; UBS Professora Quita; UBS Francisco Ary da Silveira, no bairro Cruzeirão; e UBs Raimundo Celso Lima Verde, no bairro Remanso. Além destes, o posto do Agricultor já teve a instalação do cabeamento e também a implantação dos computadores.

Com o cabeamento de rede, o Programa de Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) será instalado nas unidades para que a população tenha um melhor acompanhamento da rede municipal de saúde. Agora, o cronograma prevê a realização dos serviços em mais três postos de saúde, no bairro Cruzeirinho, no bairro Igarapé Preto e no bairro Miritizal com Olivença.

Todos os cabos de rede terão canaletas e eletroduto, seguindo todos os padrões de segurança determinados pelas autoridades. Estas ações integram o Projeto Saúde em Foco, desenvolvido em parceria entre a FCCV e a Prefeitura com o objetivo melhorar o atendimento à saúde da população de Cruzeiro do Sul.