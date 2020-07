Após morte de prefeito, Rodrigues Alves passa do MDB para o PROS

Depois da morte do prefeito Sebastião Correia (MDB), ocorrida nessa segunda, 27, a gestão do município de Rodrigues Alves passa para o Partido Republicano da Ordem Social (PROS), do vice-prefeito Jailson Amorim, primo do ex-prefeito Dêda, presidente estadual do partido e que foi gestor do município por três mandatos.

Por enquanto, Jailson, que compareceu ao velório de Correia na noite de segunda-feira, ainda não falou com a imprensa sobre a posse. Entre as várias análises sobre a sucessão, chegou a ser comentado que Jailson poderia não assumir por ser candidato a prefeito nas eleições de novembro deste ano.

Mas, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o vice poderá assumir a gestão após a morte do titular e manter a candidatura a prefeito. Porém, mesmo sendo apenas seis meses no exercício do cargo, já contará como um mandato inteiro. Sendo assim, Jailson já concorrerá como sendo uma reeleição, o que vai tirá-lo do páreo nas próximas eleições municipais.

Caso Jailson não seja candidato, o segundo na linha sucessória é o presidente da Câmara, o vereador Francisco Jardson Fernandes de Souza, conhecido como Curinga (PSL), que é candidato a vice-prefeito. Também não há impedimento de lei para que ele tome posse e seja candidato a vice. Também terá mandado de apenas seis meses, contando como 4 anos.