Após contratação de Bruno, técnica do RBFC feminino anuncia saída

Para homenagear os 199 anos da Proclamação de Independência da República do Peru, o governo do Acre deu novas cores (vermelho e branco) à iluminação do Palácio Rio Branco esta semana. A homenagem simboliza a relação estrita que o país vizinho possui com o Brasil por meio do Acre. A nova iluminação permanecerá até a próxima quinta-feira, dia 30.

Gladson Cameli parabenizou a nação reforçando que Brasil e Peru precisam ampliar suas relações comerciais para o fortalecimento de suas economias. “Já iniciamos conversas para diminuir a burocracia e encontrarmos soluções que são boas para os dois lados. Temos muito a oferecer ao Peru e vice-versa. A nossa principal bandeira é a construção da estrada entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa. Um sonho antigo que está cada vez mais próximo de se tornar realidade e será um divisor de águas para o nosso desenvolvimento econômico e social”, disse.

O cônsul-geral do Peru em Rio Branco, Teobaldo Reategui San Martin, agradeceu a iniciativa do Acre pela iluminação simbólica. “Possuímos uma relação muito amistosa. Percebemos que as nossas relações comerciais estão aumentando e isso é importante para nós, assim como o interesse do governo do Acre para que o comércio bilateral continue sendo ampliado e contribua no fortalecimento da economia e maior geração de empregos”, pontuou ao portal Agência de Notícias do Acre.

Monumentos de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Manaus (AM) e Fortaleza (CE) também fazem homenagem à independência peruana.