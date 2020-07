“Todo mundo merece uma segunda chance”, diz Adem Araújo sobre contratação de Bruno

A contratação do goleiro Bruno pelo Rio Branco FC anda dando o que falar na sociedade acreana. Em entrevista ao jornalista Altino Machado, Adem Araújo, dono da rede de Supermercados Araújo, um dos principais patrocinadores do “Estrelão”, disse que todo mundo merece uma segunda chance ao comentar a contratação do ex-goleiro do Flamengo.

Ao defender seu ponto de vista, Adem Araújo relatou que como empresário contrata muitos ex-presidiários.

“Pelo lado humano, acho que todo mundo merece uma segunda chance. Eu, como empresário, contrato muitos ex-presidiários, que cometeram algum tipo de crime. Se não dermos chances, só vai piorar a situação dessas pessoas”, ponderou.

Ao ser questionado se a contratação de Bruno poderia afetar a relação do Araújo com o clube, Adem Araújo desconversou e salientou que o patrocínio da sua rede de supermercados é através de alimentação com as categorias de base.

“Atualmente, ajudamos ainda com alimentação por conta da categoria base, pois existem muitos garotos pobres. Estou vendo que houve muita desaprovação em decorrência da contratação. Acho que a diretoria do clube está reavaliando”, afirmou.