Sobre encontro de Major Rocha e Petecão, Gladson diz: “acho que demoraram demais”

O governador Gladson Cameli (Progressistas) comentou na tarde desta segunda-feira, 27, sobre a reunião envolvendo o senador Sérgio Petecão, o vice-governador Major Rocha e o presidente estadual do PSDB, Manoel Pedro, o Correinha. “Eu estou achando ótimo. Acho que demoraram demais. Espero que o encontro seja para uma grande aliança entre todos. Sempre quis essa União, sempre pedi pra sentar, espero que seja para isso, mas se não for, é natural eu me afastar para cuidar do Estado”, disse.

Cameli salientou ainda que está em São Paulo acompanhando seu pai, o empresário Eládio Cameli, em exames de rotina, mas fez questão de ressaltar que não trabalha para tirar a candidatura de Bocalom. “Quem tiver esperando isso, está muito enganado. Cada um seja responsável pelos seus atos, eu sou pelos meus. Não sou de fazer isso, se querem candidatura terão”, explicou o governador.