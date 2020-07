PRF apreende maior carga de cigarros contrabandeados da Bolívia em Xapuri

A Polícia Rodoviária Federal do Acre (PRF) apreendeu neste domingo, 26, a maior carga de cigarros contrabandeados até o momento este ano. A mercadoria, equivalente a estavam 9.000 carteiras de cigarros (em 900 pacotes) seria oriunda da Bolívia e foi capturada na BR-317, no município de Xapuri.

Os policiais receberam a informação do crime, onde o condutor de um veículo estaria passando pela localidade. Imediatamente, duas viaturas da PRF iniciaram rondas na rodovia federal, entre os municípios de Xapuri e Capixaba, com a intenção de abordar o citado motorista.

O veículo foi visualizado escondido em uma estrada vicinal (ramal), cerca de 300 metros do Km 209 da BR-317. As equipes policiais ainda realizaram várias buscas no local, mas não conseguiram localizar o motorista. Dentro do automóvel, estavam os pacotes.

O veículo e a mercadoria foram apreendidos e encaminhados à Sede da Receita Federal do Brasil. Desde o ano passado, está em vigor outra norma que penaliza com cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), pelo prazo de 5 (cinco) anos, os envolvidos nos crimes de contrabando, descaminho, furto, roubo e receptação. A Lei Lei 13.804, de 10 de janeiro de 2019, prevê também que o juiz poderá, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir.