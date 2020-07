Prefeito Ilderlei anuncia novos cursos online gratuitos na Escola Colônia de Pescadores

São cursos e diversas áreas, entre eles, turismo, inglês, espanhol, operador de caixa, contabilidade, petshop, direito administrativo, hotelaria, marketing pessoal e outros

O Prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, acompanhado do vereador Elenildo Nascimento, anunciou a parceria com a Escola de Cursos Profissionalizantes da Colônia de Pescadores para a oferta de cursos online gratuitos para os cruzeirenses.

São 130 novos cursos em diversas áreas, entre eles, turismo, inglês, espanhol, operador de caixa, contabilidade, petshop, direito administrativo, hotelaria, marketing pessoal e outros. Todos com certificado.

O prefeito Ilderlei enfatizou o empenho da gestão em investir na educação. “Conseguintes agora a parceria com a empresa que presta os serviços e aumentando a capacidade de cursos que já eram ofertados, com certeza tem o curso que você sonhava e que em alguns casos não tinham dinheiro para isso e nós estamos ofertando de graça. Estamos aqui para servir nossa população”, comemorou Cordeiro.

Reconhecendo a importância da parceria da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, vereador Elenildo Nascimento, um dos idealizadores da escola, agradeceu ao prefeito Ilderlei pelo empenho de valorizar a educação.

“Quero agradecer ao prefeito Ilderlei pela parceria que deu certo, temos hoje mais de 100 ex-alunos nossos que estão empregados graças à qualificação recebida aqui. Isso é muito importante pois aqui conseguimos gerar oportunidade, emprego e renda para a população”, declarou.

Segundo o coordenador Itamar Nascimento, a Colônia de pescadores já formou mais de 900 alunos. “O custo de educar não é alto, mas o de não educar é altíssimo e o prefeito Ilderlei entende isso. Já formamos mais de 900 alunos e agora com mais estes cursos online, este número vai aumentar, com certeza”, disse.

Para os interessados em fazer um dos cursos onlines ofertados pela o presidente da Colônia de Pescadores, pode entrar em contato por meio do telefone 9984-2869.

Colônia de Pescadores

A escola de cursos da Colonia de Pescadores z-1, foi fundada em 2017, e trata-se de um projeto viabilizado entre a parceria Colônia de Pescadores, Fundação Banco do Brasil e Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Acre.