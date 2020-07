Pica-Pau é baleado com tiro de revólver na mão direita, em Sena Madureira

Na tarde deste domingo (26), mais uma ocorrência envolvendo disparo de arma de fogo deixou o morador, Emerson Nascimento Mota, vulgo Pica-Pau, de 20 anos, ferido no bairro Rosa Gonçalves. A vítima deu entrada no Pronto-Socorro e a polícia investiga as circunstâncias do disparo.

De acordo com informações obtidas pelo Jornal Dimensão, o disparo atingiu a mão direita da vítima, que poderá perder parte dos movimentos dos dedos, segundo o médico plantonista. O fato ocorreu às 16 horas deste domingo, nas proximidades da rua Hermano Alves, onde mora a vítima.

A polícia esteve no local e quis saber onde foi parar a arma, possivelmente um revólver calibre 38, entretanto, a mesma não foi localizada.

A investigação já sabe que não se trata de tiro acidental, uma vez que a arma não está com a vítima. A linha de investigação mais provável é que se tratou de uma possível cobrança de dívidas, mas somente o trabalho dos investigadores vai descobrir a motivação e as circunstâncias exatas da lesão.

Após ser atendido no Pronto-Socorro de município, Pica-Pau segue em fase de recuperação. Uma foto obtida pela reportagem revela que a munição transfixou a mão do mesmo causando uma espécie de rasgão na parte superior, sendo necessários vários pontos para fechar o corte.