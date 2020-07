Paróquia de Tarauacá retoma celebrações presenciais nesta terça-feira (28)

A Igreja Católica em Tarauacá anunciou por meio das redes sociais que estará retomando as celebrações presenciais no templo central da Igreja São José nesta terça-feira, 28, às 19 horas. A mensagem do Padre Sylvester Boamah diz que serão tomadas todas as medidas sanitárias para impedir a contaminação do coronavírus.

Para participar das santas missas, os fiéis deverão se inscrever junto à secretaria da Paróquia de segunda a sexta-feira, das 8 às 12h. “Neste momento flexível que estamos vivenciando devido à pandemia, pedimos a colaboração de cada um de vocês. Juntos e com fé venceremos”, escreveu o Pároco da Paróquia São José.

O governo do estado liberou a realização de atividades em templos com a liberação de 20% da capacidade de lotação. Por isso as inscrições na paróquia, para limitar a quantidade de pessoas no local. Todos devem usar máscaras e higienizar as mãos álcool em gel.

Haverá distanciamento de dois metros de uma pessoa para outra. Na hora da comunhão, a hóstia sagrada será entregue na mão dos fiéis, que só poderão tirar a máscara nesse momento.