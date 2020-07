Pane no reservatório deixa 11 bairros sem abastecimento de água em Rio Branco

Uma pane no motor bomba do Reservatório Santo Afonso, localizada no Segundo Distrito de Rio Branco, fez com que o abastecimento de água de ao menos 11 bairros dessa região fosse interrompido no último sábado (25).

Os bairros afetados foram: Santo Afonso; Residencial Rosa Linda; Belo Jardim I; Belo Jardim II; Vila Acre; Recanto dos Buritis; Santa Maria; Conjunto Jacarandá; Areal; Vila da Amizade e Ramal Bom Jesus.

De acordo com o Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), as equipes do setor de Operações já trabalham para restabelecer o sistema o mais rápido possível.

A previsão, segundo o Depasa, é que a manutenção seja concluída até esta terça-feira, 28, quando a distribuição de água será retomada e, gradualmente, normalizada.