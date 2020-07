“Não podemos aceitar valorização de um homicida”, diz sócio do RBFC sobre contratação de Bruno

O sócio proprietário do Rio Branco Football Club, Cassiano Marques, emitiu uma nota de repúdio nesta segunda-feira, 27, logo após a divulgação da notícia de que o time acreano já teria fechado contratação do goleiro Bruno Fernandes, ex-flamengo e condenado pelo desaparecimento e morte de Eliza Samúdio. Marques afirma que sua posição é totalmente contrária a da Diretoria da agremiação.

Além do fato de se tratar de um atleta envolvido em um dos maiores escândalos de assassinato já registrados no país, Marques deixou claro que “a contratação de mais um jogador de fora do Acre, deixa de formar sua base e apoiar os talentos locais”. E completou: “a escolha de um condenado por bárbaro crime causa-nos repulsa e indignação”.

Marques é sócio e membro do Conselho de Administração do Rio Branco há quase 50 anos. Ele se disse surpreendido com a possibilidade de o time poder contar com o goleiro. “O RBFC tem valores seculares e incompatíveis em ter em no seu elenco um elemento cuja referência é a morte e o desrespeito em relação às mulheres e crianças”, garante.

Para ele, não se deve aceitar sua inserção no clube. “O Acre tem a triste liderança dos crimes de violência contra as mulheres. Não podemos aceitar tal positivação e valorização de um homicida”, conclui.

Bruno Fernandes foi condenado a 20 anos e nove meses de prisão pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza e pelo sequestro e cárcere privado de Bruninho, filho dos dois, praticados em 2010.