Na faixa laranja, Rio Branco teve aumento de 4,86% na busca por transporte coletivo

Após o Estado do Acre mudar a bandeira em relação à pandemia da Covid-19 para a faixa laranja, flexibilizando o funcionamento do comércio para atender até 30% da sua capacidade de lotação, houve um aumento de 4,86% na procura de moradores pelo transporte coletivo.

Conforme divulgado pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTrans, na semana que antecedeu a mudança de faixa 41.226 pessoas circularam de ônibus. Na segunda semana, após reabertura do comércio, o número subiu para 43.814, resultando no aumento de 4,86%.

Foi realizado contagem de passageiros em todas as linhas disponíveis de cada empresa, sendo a primeira semana do dia 13 a 16, antes do decreto, e a segunda entre 20 a 23 de julho, depois da mudança da cor vermelha para a laranja.

A superintendente da autarquia, Sawana Carvalho, explica que esse estudo aponta a necessidade do usuário do transporte coletivo. “Diante desses dados vamos programando o retorno dos ônibus, que está sendo de forma gradual, obedecendo a necessidade da demanda da população. Com essas informações fica mais fácil expedir novas ordens de serviços, adequando sempre com a quantidade de usuários do sistema de transporte público”, relata Sawana.

Fonte: Ascom/PMRB