Mailza Gomes e Perpétua Almeida se destacam na premiação Congresso em Foco

Há uma semana do prazo de votação do prêmio Congresso em Foco deste ano, a senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) e a deputada federal Perpétua Almeida são os parlamentares acreanos melhores colocados na votação.

Os deputados que disputam o Prêmio Congresso em Foco estão fazendo uma intensa campanha nas redes sociais para levar o concurso. Estão em disputa as categorias gerais “Melhores na Câmara” e “Melhores no Senado” e as especiais “Defesa da Educação”, promovida organização não governamental Todos pela Educação, e “Clima e Sustentabilidade”, apoiada pelo Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS).

A proposta da premiação é o reconhecimento do trabalho desempenhado por congressistas, conforme a opinião do público, de um júri especializado e de jornalistas. A cerimônia de entrega dos prêmios aos vencedores será realizada de forma on-line no dia 20 de agosto a partir das 20h.

Na parcial desta segunda-feira a senadora acreana Mailza Gomes aparece em 38º entre os 81 senadores, com 621 votos. A deputada Perpétua Almeida é a 73º colocada entre os 513 deputados, com 804 votos.