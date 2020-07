Juiz alerta que estelionatários criaram perfil no WhatsApp com sua foto para aplicar golpes

O juiz titular da 9º Zona Eleitoral, Giordane Dourado, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), responsável por conduzir o pleito eleitoral deste ano usou o seu Facebook na manhã desta segunda-feira, 27, para contar que foi vítima de estelionatários.

O magistrado relatou, que uma pessoa ainda não identificada, criou um perfil falso no WhatsApp com o número (68) 99925-0513 para aplicar golpes usando o seu nome e foto para pedir dinheiro a terceiros. Ele conta que o serviço de inteligência da Polícia Civil já foi acionado.

“Um meliante pegou uma foto minha e criou um perfil falso no WhatsApp para aplicar golpes. Deixo aqui o alerta e o print com o número do bandido”, alertou.

Recentemente, Giordane Dourado, que também responde pelo 3º Juizado Especial Cível (JEC), da Comarca de Rio Branco, decidiu inovar e criar um perfil no Facebook, exclusivo, para atender aos defensores.