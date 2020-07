Iapen prorroga suspensão de visitas aos apenados por mais 15 dias

O presidente do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Arlenilson Cunha, publicou um Decreto prorrogando mais uma vez a suspensão de visitas durante o período da pandemia da Covid-19.

A Portaria foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 27, mas tem efeito retroativo para a data de 24 de julho. A suspensão das visitas será de mais 15 dias.

As visitas estão suspensas desde março, quando foram registrados os primeiros casos de Covid-19 no Acre. A medida se faz necessária para evitar o aumento no número de casos de Covid-19 nas unidades prisionais do Acre.