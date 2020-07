Governo também muda segundo cargo mais importante na Civil

Depois da saída conturbada de Henrique Maciel do cargo de delegado-geral da Polícia Civil do Acre, já que acusação de “rachadinha” que teria motivado sua demissão foi desmentida pela Corregedoria como o ac24horas mostrou com exclusividade, o governo acreano continua fazendo mudanças no setor.

No Diário Oficial desta segunda-feira, 27, o governo oficializa a troca no segundo cargo mais importante da instituição. O delegado José Aníbal Tinoco Filho foi exonerado da função de delegado-geral adjunto e foi nomeado o também delegado Alex de Sousa Cavalcante, que já ocupou o cargo de maio até setembro do ano passado.

Alex vai ser o braço direito de Josemar Pontes, nomeado na semana passada como novo delegado-geral da Polícia Civil do Acre.

A demissão de Henrique Maciel que se comprova ter acontecido por motivações políticas fez com que o vice-governador, Major Rocha, se pronunciasse por meio de uma nota em uma rede social afirmando que a partir de agora a condução da área de segurança pública, quebrando o acordo de que Rocha seria o responsável pelo setor no governo acreano.