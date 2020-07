Governador decreta luto e políticos lamentam morte de prefeito

O governador Gladson Cameli decretou luto oficial de três dias pela morte do prefeito de Rodrigues Alves, Sebastião Correia, ocorrido nesta segunda-feira, 27, no hospital do município.

“Sebastião Correia foi um homem que honrou sua família e o trabalho, tornando-se para todos um exemplo de cidadão de bem, sendo digno de nossas sinceras homenagens. Que Deus, em sua infinita misericórdia, console os corações de seus entes queridos, dando-lhe a paz e o amor necessários neste momento de imensa dor e tristeza”, escreveu Cameli.

A executiva estadual do MDB, em nota assinada pelo presidente Flaviano Melo, lembrou a excelência da gestão de Sebastião Correia, que é referência na região. O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro e de Mâncio Lima, Isaac Lima, também lamentaram o falecimento do gestor.