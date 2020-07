Fake news e pesquisas eleitorais!

Antes mesmo que a nossa língua mãe aspirasse mais um estrangeirismo denominado fake news, que significa notícias falsas ou notícias fabricadas, o conteúdo, em si, já existia por aqui. Notícia falsa há em todos os lugares do mundo. Até entre os monges do Tibete, no Himalaia. O seu principal habitat é a política. Portanto, em ano de eleição é propício à proliferação de epidemias, endemias e até pandemias de mentiras como acontece atualmente entre os EUA e a China. O novo czar da Rússia, Wladimir Putin, também aprecia muito seus conteúdos. Já é uma guerra moderna entre as principais potências do mundo.

Por aqui, nesse canto esquecido do mundo, fake news também são produzidas por aqueles que se dizem os mais prejudicados por elas. Os políticos que mandam, não os que obedecem. Explicando melhor: A disseminação de pesquisas eleitorais bem elaboradas, mas falsas invadiu os bastidores das eleições no Acre para tentar influenciar no resultado. São chamadas de pesquisas para consumo interno, que se espalham nas redes sociais como pepino no roçado. A esculhambação é tão grande que qualquer aluno do ensino médio monta gráficos de uma pesquisa chupados da internet com direito a questionários sofisticados.

Com o tensionamento político-eleitoral, uma enxurrada de pesquisas fake news deve chegar aos sites, colunas e redes sociais. A maioria já se habituou. Outros acham que é uma questão de fé. Acreditar ou não como se fosse algo divino. “Ser ou não ser, eis a questão”. De minha parte, vou me divertindo com os números absurdos dos gráficos. Isto porque o resultado das urnas, ou seja, a realidade, a verdade, espera na próxima esquina quando as urnas serão abertas. É quando as fake news darão uma trégua reaparecendo novamente nas eleições de 2022.

“O capitalismo e o socialismo são inocentes; eles apenas refletem a nossa natureza”.

. Pelo visto, todas as pré-candidaturas a prefeito de Rio Branco estão mantidas.

. A guerra de nervos acabou ou será que essa semana começa uma nova?

. Muitas igrejas abriram os templos ontem com a capacidade de 20% conforme orientação da deusa da ciência, a infalível!

. “Quando se deixa de acreditar em Deus, passa-se a acreditar em qualquer coisa”. (G. K. Chesterton).

. Os chuviscos de verão já estão desmoronando obras de prefeituras da Foz do Breu as cabeceiras do rio Acre, em Assis Brasil.

. Com as eleições em novembro, nem pensar no estrago que as primeiras chuvas farão em ramais.

. Quem sabe apareça um veranico nesse período melhorando as coisas.

. Um sujeito apressado passou por mim na rua e disse:

. “A coisa tá pegando”.

. Pensei em um velho filme vagabundo de terror chamado “A coisa”.

. Não me fiz de rogado, passei por outro na rua e repeti o enunciado misterioso:

. “A coisa tá pegando”.

. Ao que me respondeu:

. “Tá mesmo”!

. Pensei cá comigo:

. Esse sabe das coisas mais que eu!

. O que é uma coisa mesmo?

. Um substantivo feminino

. Tudo o que existe ou possa existir, de natureza corpórea ou incorpórea.

. Qualquer ser inanimado.

. Pois é, será que, depois da coisa pegar a coisa solta?!

. Bom dia!