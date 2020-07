Criminosos armados invadem residência e ferem ex-presidiaria a tiros, no Bujari

A ex-presidiária Graziela Souza da Silva, de 21 anos, foi ferida com dois tiros na noite deste domingo, 26, após ter sua casa invadida por criminosos. O crime aconteceu na rua Projetada, no município do Bujari, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Graziela estava em sua residência com a sua mãe e o filho quando, dois criminosos chegaram em uma motocicleta, um dos faccionários em posse de uma arma de fogo, invadiu a casa e efetuou vários disparos. A vítima foi atingida com dois projeteis no peito. A mãe e o filho de Graziela saíram ilesos no ataque.

Um popular que passava no local, socorreu Graziela e a colocou em seu veículo. A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e interceptou o carro na BR-364, na rotatória que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Rio Branco. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e conduziram a paciente ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

A Polícia Militar foi acionada via Ciosp, colheu as características da moto e dos criminosos, fez patrulhamento na região e encontraram dois jovens em atitude suspeita trafegando em uma motocicleta em um ramal. A dupla foi abordada e, em posse de um dos criminosos, foi encontrado uma pistola calibre 380 com 10 munições intactas e uma escopeta calibre 36 com uma munição deflagrada.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e os membros da facção foram encaminhados à Delegacia. Os criminosos confessaram que são os autores da tentativa de homicídio contra Graziela. A dupla relatou ainda que, a motivação do crime foi porque ela havia saído a pouco tempo do presídio e é membro da facção rival.