Com Bocalom “minado”, Petecão se reúne com Rocha e PSDB e articulam encontro com Flaviano

O senador Sérgio Petecão (PSD), o vice-governador Major Rocha (PSL), e o presidente estadual do PSDB, Manoel Pedro, o Correinha, se reuniram na manhã desta segunda-feira, 27, para tratar das eleições 2020 e sobre a possibilidade de uma aproximação política.

Apesar de declarar publicamente apoio ao ex-prefeito de Acrelândia, Tião Bocalom (Progressistas) e entendendo que o governador Gladson Cameli mina a candidatura do seu próprio partido para apoiar a prefeita Socorro Neri (PSB), Petecão tratou de conversar sobre política e apagar possíveis arestas decorrentes das articulações políticas na capital e interior.

Ao PSL e PSDB, Petecão afirmou que tem a palavra empenhada com Bocalom, mas que não descarta uma aliança com com a candidatura tucana no segundo turno. Já Rocha, que apoia a candidatura de Minoru Kinpara, afirmou que de qualquer forma, trabalhará para que essa união ocorra ainda no 1º turno. “Recebi o senador e o encontro foi proveitoso. Ele falou de sua palavra empenhada e nós respeitamos, mas isso não impede de discutirmos o futuro. Por mim, eu trabalho para união ocorrer ainda no primeiro turno”, disse Rocha.

Ao ac24horas, Petecão disse que o grupo de Rocha tem interesse de está próximo. “Eles não querem ter atrito, não que ter confusão. Me deram uma missão para que eu me reúna com Flaviano Melo para tratar de conjecturas de aliança, para tratar do que pode e o que não pode. política de adulto, de olho no olho, frente a frente, sem recados. Eles têm interesse em Cruzeiro, nós temos interesses em outros municípios. Se você juntar MDB, PSDB, PSDB, podemos abranger mais de 70% do Estado”, disse o senador.

Sobre o fato do governador declarar que não apoiará Bocalom, Petecão disse que ele tem o direito de escolher o candidato. “Mas nós também temos o direito de buscar possíveis alianças. Se o governador faz isso, de não apoiar a candidatura do partido dele, abre brecha para o Progressista tomar algumas decisões”, salientou.