Acre se aproxima das 500 mortes e quase 19 mil infectados

O Acre teve novas 7 mortes provocadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim divulgado no início da tarde desta segunda-feira, 27, pela secretaria estadual de Saúde (Sesacre), as mortes são de 5 pessoas do sexo masculino e 2 do sexo feminino, com idades entre 26 e 83 anos.

Dentre as novas vítimas fatais, 6 de Rio Branco e 1 de Cruzeiro do Sul, fazendo com que o total de óbitos suba 486 para 493, em todo o estado. Já o registro de casos novos da doença foi um dos menores desde o início da pandemia. Apenas 38 registros nas últimas 24 horas, fazendo com que o total de pessoas contaminadas no Acre chega a 18.783.

A explicação da Sesacre é que o número é apenas de testes rápidos. Os resultados dos exames realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) serão divulgados nesta terça, 28, e os que estão em análise no Laboratório Charles Mérieux serão divulgados na quarta-feira, 29. A Sesacre não explicou os motivos para o atraso nas informações.