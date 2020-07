Acre ainda não sente efeitos da reabertura e é um dos 6 estados do país que diminui o número de mortes pela Covid-19

Depois da reabertura de alguns setores considerados não essenciais, como comércios e igrejas, a expectativa é se os números de novos casos e mortes provocadas pela Covid-19 vão aumentar, como tem acontecido em outros estados do país que adotaram o relaxamento das medidas de isolamento social.

Quase uma semana após a reabertura do comércio, o Acre ainda não sente os efeitos. Pelo contrário, os números divulgados pelo consórcio da imprensa apresentados neste domingo, 26, mostram que o estado estabilizou o número de novos casos e baixou a quantidade de mortes provocadas pela doença.

O Acre, junto com o Amazonas, Alagoas, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte são os únicos 6 estados do país que apresentaram redução no número de mortes. Em outros 11 estados, PR, RS, SC, MG, GO, MS, MT, AP, RO, RR e TO houve aumento e em ES, RJ, SP, DF, PA, BA, MA, PB, PI, SE o número de mortes por Covid-19 se estabilizou.

O Acre tem até esta segunda-feira, 18.745 pessoas que já se infectaram com a doença e 486 mortes. Os próximos dias serão decisivos para a aferição do impacto das medidas de relaxamento.