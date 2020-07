Programa da prefeitura de Rio Branco leva medicamento na casa do cidadão; conheça

Um programa de saúde conhecido como “Medicamento em Casa”, lançado pela prefeitura de Rio Branco em 2019, atende pessoas com deficiências de locomoção e também idosos acima de 65 anos. A ideia se destaca pela forma eficiente e eficaz com que chega nas casas de algumas centenas de pessoas que moram em bairros distantes da capital e necessitam de medicamentos do SUS ou serviço de farmácia clínica.

Os interessados em se cadastrar no programa devem ligar no (68) 3227-1239 para tirar dúvidas. Todos os 350 cadastrados até agora não enfrentam dificuldades de acesso aos medicamentos. Os beneficiados recebem visitas e acompanhamento dos agentes comunitários da prefeitura, que conhecendo a realidade de cada um, tem os seus pedidos atendidos de acordo com a prescrição médica.

O vídeo explica como os interessados devem fazer para participar do programa e as regras de quem pode ou não ser participante.