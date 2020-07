Governo do Acre diz que melhorou portal, mas cai em ranking de transparência da Covid-19

O Governo do Acre lançou no dia 21 de julho um novo portal com informações sobre a Covid-19 mas parece que isso não tem sido suficiente para garantir boas posições nos rankings de transparência.

Como exemplo, o mais recente Índice de Transparência de Covid-19 da Open Knowledge Brasil mostra que o Acre segue em nível ´alto´ mas em uma posição inferior à do levantamento anterior: saiu do 2o para o 4o lugar.

Ainda é uma posição muito boa levando em conta que em abril o Acre era um dos últimos nesse mesmo ranking. “Sempre fui transparente também em meus posicionamentos desde o início da pandemia no nosso estado. Alcançar o nível alto no ranking nacional de transparência da Covid-19 comprova que a relação entre governo e a sociedade está mais próxima e transparente”, disse o governador Gladson Cameli ao comemorar o feito no dia 14 de junho.

O Índice de Transparência Covid-19 é uma iniciativa da Open Knowledge Brasil para avaliar a qualidade dos dados e informações relativos à pandemia do novo coronavírus que têm sido publicados em portais oficiais pela União, pelos estados brasileiros e pelas suas capitais. No caso do Acre, o OKBR lembra que o Estado ganhou mais 20 pontos ao aumentar o detalhamento de ocupação e disponibilidade de leitos, e tornou pública metodologia e dicionário de variáveis.

Também conhecida como Rede pelo Conhecimento Livre, a OKBR é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos e apartidária, atuando no Brasil desde 2013. Desenvolve e incentiva o uso de tecnologias cívicas e de dados abertos, realiza análises de políticas públicas e promove o conhecimento livre para tornar a relação entre governo e sociedade mais transparente e participativa.

Já a organização Transparência Internacional produziu um ranking avaliando as contratações emergenciais. O Acre ficou em 24o lugar com um “bom” pelos 63,2 pontos obtidos. O ranking foi atualizado no dia 29 de junho.