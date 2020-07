Ex-BBB Gleici Damasceno ostenta barriga sequinha com look chique: “Tão linda”

Neste domingo (26), a vencedora do BBB18 apareceu com um look chique e soltinho: o conjuntinho de calça e jaqueta vieram por cima de um top mini, deixando a barriga retinha de Gleici à mostra, além de um belo decote.

“Domingou”, escreveu ela na legenda.

Uma seguidora aprovou: “Gostei do look”. Outros usaram variações dos elogios mais comuns nos comentários da rede social: “Tão linda”, “Perfeita” e “Maravilhosa”. A apresentadora Thalita Rebouças escreveu: “Você tá tão boneca”.

SEM SUTIÃ

Na última quarta-feira (22), Gleici chamou atenção ao posar de regata branca sem sutiã.

Olhando diretamente para a câmera, ela mexeu com corações de fãs.