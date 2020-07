Após surto, Rodrigo Damasceno é enquadrado na Lei Maria da Penha em Tarauacá

O juiz da Comarca de Tarauacá, Marcos Rafael de Souza, concedeu medida protetiva em favor de Úrsula Mendonça Prado, mulher do médico e pré-candidato à Prefeitura de Tarauacá, Rodrigo Damasceno. A medida protetiva envolve ainda a mãe de Rodrigo, senhora Francisca Soares Damasceno, acusada de violência psicológica.

Úrsula Mendonça registrou Boletim de Ocorrência (BO) neste sábado, 25, na Delegacia de Tarauacá, após seu companheiro Rodrigo Damasceno ter quebrado aparelhos eletroeletrônicos da residência motivado por ciúmes da esposa.

Em seu relato à Polícia, a esposa de Rodrigo disse que o médico faz uso de remédios controlados e quando mistura com bebidas alcoólicas chega em casa transtornado. Ela afirmou que não quer mais a convivência, pois, teme que Rodrigo faça alguma coisa com a própria vida ou até contra ela.

“Sábado passado, durante o dia, Rodrigo se trancou no quarto, e depois o mesmo disse para a mulher que estava com a rede no pescoço e que ia se matar”, diz trecho do B.O.

Em sua decisão, o magistrado se baseou na Lei Maria da Penha para enquadrar Rodrigo Damasceno e sua mãe. Caso ambos descumpra as regras previstas na medida protetiva estarão sujeitos à pena de detenção..

“Visando assegurar a efetividade da proibição de conduta, imponho aos requeridos multa em favor da ofendida no valor de R$ 500,00 para cada oportunidade em que ocorrer o descumprimento das medidas protetivas deferidas. Em caso de descumprimento desta medida, poderá ser decretada a prisão cautelar dos supostos agressores”, afirmou.