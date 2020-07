Transporte encareceu mais em Rio Branco que no restante do Brasil em junho, diz FPDA

Uma análise do grupo de transporte no cálculo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do IBGE e fazendo a comparação entre o panorama do Brasil com a cidade de Rio Branco – verifica-se que na capital do Acre a variação mensal de junho foi positiva (0,88%), ficando acima da variação na média nacional (0,31%).

Em Rio Branco, no acumulado do ano (janeiro a junho), a variação percentual do grupo de transportes foi negativo (-3,43%), menor variação do que a observada para o Brasil (-4,99%).

Os dados foram divulgados pelo IBGE. Detalhes sobre as variações de preços, medidos pelo INPC e IPCA constam do Boletim de Preços ao Consumidor, publicados pelo Observatório do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Acre.