Ribamar recebe alta em Hospital de São Paulo e retorna ao Acre neste domingo

O secretário da Casa Civil, Ribamar Trindade, recebeu alta do hospital de São Paulo, aonde estava internado para tratamento da covid-19. Ele deve retornar ao Acre neste domingo, 26. Neste sábado, 25, completa exatos 7 dias que o “homem de confiança” do governador Gladson Cameli deixou a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da unidade hospitalar.

Diagnosticado com covid-19 na última semana de junho, no dia 2 de julho ele foi internado no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco. O secretário teve agravamento do seu quadro clínico após uma hemorragia interna provocada por uma úlcera. Ele foi transferido de UTI no ar, para São Paulo.

Desde que se internou no estado de São Paulo que as informações sobre o seu quadro de saúde circulam de forma muito restrita.