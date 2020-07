Projeto envia alimentos e kits de higienes para famílias carentes em Puerto Evo Morales

A pandemia da Covid-19 tornou mais evidente: a fome, especialmente agravada pelo desemprego, despertou também solidariedade e boas ações como a do Missionário Teodoro, idealizador do Projeto ‘Sopão’, que une fé e alimento para famílias carentes.

Ao tomar conhecimento da situação de fome enfrentada no país vizinho,o missionário decidiu unir esforços para mais uma edição do projeto solidário. A ação ocorreu nesta sexta-feira, 24, e contou com a distribuição de cestas básicas, roupas, itens para casa e kits de limpeza.

No total foram arrecadadas 25 cestas básicas, 25 pacotes de carne e 33 kits legumes, fruto de doações de voluntários e comerciantes locais.

As doações foram levadas até a ponte que une o Brasil à Bolívia, onde o líder da vila boliviana recebeu as doações e fez a distribuição no lado boliviano. A ponte está fechada e é vigiada pelos exércitos do Brasil e da Bolívia, em seus respectivos lados, sendo permitida somente a travessia de alimentos.

“Há cerca de duas semanas foram enviadas doações para brasileiros que estavam trabalhando na zona rural da Bolívia e ficaram presos pelo fechamento da fronteira ou que moram nos seringais bolivianos”, afirmou Efraim Teodoro, filho do Missionário Teodoro.

Desde o fechamento da fronteira e consequente fechamento do comércio, famílias bolivianas tem sofrido escassez de alimentos.

Caso você queira ajudar as ações do projeto Sopão, entre em contato pelo número 68 – 99958-7200 (Missionário Teodoro).

Recentemente, um médico boliviano, publicou um vídeo fazendo um apelo ao Governo do Acre para que enviasse medicamentos e equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde, o que mostra a situação caótica enfrentada pelos bolivianos, na fronteira com o Acre.