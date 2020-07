PF resgata trabalhadores escravos em áreas desmatadas de Boca do Acre

Durante a Operação Contributo, realizada de 20 a 24 de julho, na região do de Boca do Acre no Amazonas, a Polícia Federal, Auditores-fiscais do trabalho do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, ICMBIo e IBAMA, resgataram 14 trabalhadores em condições análogas à de escravo e apreenderam 10 motosserras e 3 armas de fogo. O objetivo da Operação era reprimir os crimes de trabalho escravo, desmatamento ilegal e invasão de terras públicas.

Várias multas ambientais por desmatamento ilegal, descumprimento de embargos impostos pelo ICMBio e violação à direitos trabalhistas, foram aplicadas.

A operação contou com a participação de 8 Policiais Federais, 6 Auditores-fiscais do trabalho, 4 agentes do ICMBIo e 2 do IBAMA, além do apoio do Comando de Aviação Operacional – CAOP da Polícia Federal.

Trabalho escravo e crime ambiental

Os trabalhadores resgatados ficavam alojados em acampamentos de lona dentro da mata, em péssimas condições de higiene e salubridade.

As áreas desmatadas pelos criminosos eram utilizadas, em sua maioria, para formação de pastagens e criação de boi de corte.

” As instituições continuarão atuando em conjunto na região, a fim de coibir tais práticas, bem como para retirar os bovinos das áreas embargadas pelos órgãos ambientais e impedir a queimada das áreas desmatadas”, cita a Assessoria de Comunicação da prefeitura de Cruzeiro da Polícia Federal do Acre.

