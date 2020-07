Ex-BBB Gleici Damasceno surge ensolarada e ostenta decote profundo: “Surra de beleza”

A vencedora do BBB18 posou com um look estilo macacão, com a parte de cima bem colada ao corpo e a calça mais soltinha. De sandália, ela mostrou desenvoltura e ainda caprichou no decote, favorecendo os seios.

Na legenda, ela interagiu com os fãs: “Como eu amo o calor! Você prefere o calor ou o frio?”, quis saber.

Uma seguidora elogiou rapidamente: “Linda e charmosa”, escreveu. Outra se empolgou e acabou apelando para a poesia: “Você é sol, você é luz, você é essa energia quente e vibrante”, comentou. Uma terceira se queixou: “Para, chega, eu não aguento mais essa surra de beleza todo dia”.

SEM SUTIÃ

Na última quarta-feira (22), Gleici chamou atenção ao posar de regata branca sem sutiã.

Olhando diretamente para a câmera, ela mexeu com corações de fãs.