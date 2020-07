Em 24 horas, Acre registra 264 casos de Covid-19 e três óbitos; 170 seguem hospitalizados

O Acre vem registrando um aumento significativo de novos casos de infecção pelo novo coronavírus. O boletim deste sábado, 25, registrou mais 264 casos de contaminação por Covid-19 no Acre, e mais três mortes. Agora, o total oficial de infectados, em todo o Acre, contabiliza 18.657 pessoas e 483 óbitos.

Até o momento, o Acre registra 44.809 notificações, das quais 25.389 foram descartadas. 763 amostras seguem em análise pelo Laboratório Charles Mérieux e pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre, o Lacen-AC. O número de pessoas que obtiveram alta da doença é de 10.670, enquanto 170 pessoas seguem hospitalizadas.

Mais 3 mortes foram registradas: uma pessoa do sexo masculino e duas do sexo feminino, com idades entre 70 e 84 anos, sendo um de Porto Acre, uma de Epitaciolândia e uma de Cruzeiro do Sul.

Óbito masculino:

J.H.N., de 70 anos. Morador de Porto Acre, veio a óbito em domicílio de familiares em Rio Branco, no dia 5 de julho.

Óbitos femininos:

M.N.B., de 70 anos. Moradora de Cruzeiro do Sul, deu entrada no dia 8 de julho no Hospital Regional do Juruá e veio a óbito nesta sexta-feira, 24.

M.V.S.M., de 84 anos. Moradora de Epitaciolândia, deu entrada no dia 19 de julho no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) e veio a óbito nesta sexta-feira, 24.