Caixa abre neste sábado cinco agências para saque do Auxílio Emergencial e FGTS

A Caixa Econômica Federal abre neste sábado (25) cinco agências para atendimento aos beneficiários do Auxílio Emergencial e do saque emergencial do FGTS no Acre.

São elas: três agências em Rio Branco (Bosque, Centro e Estação Experimental) e em Cruzeiro do Sul e Brasiléia.

No País são 680 agências. Os nascidos em janeiro já poderão realizar o saque em espécie dos benefícios, conforme calendário de saque criado para evitar aglomerações em agências e unidades lotéricas.