Acre vai abrir estrada para se ligar ao Amazonas partindo de Feijó ao Envira

O Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) já liberou o licenciamento para que seja aberta a estrada que irá ligar o Acre e o Amazonas através dos municípios de Feijó e Envira. A abertura da estrada é a realização de um sonho de muitos moradores de ambas as regiões.

A obra também é uma ordem do governador Gladson Cameli, que tratou junto ao presidente do Imac, André Hassem, celeridade no andamento das ações referentes à interligação entres ambos os estados.

Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Acre (Deracre) é quem está responsável por executar a obra. A abertura dos ramais na região do Vale do Tarauacá / Envira ao Vale do Juruá já vem sendo realizadas sob supervisão da secretaria de Meio Ambiente do Acre.

“Já estamos marcando a data para início dos trabalhos de abertura dos ramais. O governo do Amazonas vai colocar uma balsa no trecho que liga do lado de lá (AM). Com isso, ganha a economia dos dois estados. O projeto já está licenciado, apto para começar ainda este mês”, explicou Hassem em vídeo.