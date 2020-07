Vacinação contra o Sarampo para adultos em Rio Branco ocorre até 31 de agosto

As unidades de saúde da Rede Municipal de Rio Branco estarão imunizando com a vacina contra o sarampo adultos de 20 a 49 anos até o dia 31 de agosto. A vacinação faz parte da rotina das unidades de saúde disponível para crianças durante todo o ano. A principal medida de prevenção e controle do sarampo é a vacinação, por isso o Ministério da Saúde tem alertado a população quanto à importância de se imunizar contra o sarampo, mesmo com a pandemia da Covid-19 em evidência no país.

O sarampo é uma doença grave e de alta transmissibilidade. Uma pessoa infectada pode transmitir para até outras 18 pessoas. A disseminação do vírus ocorre por via aérea ao tossir, espirrar, falar ou respirar e neste caso, não é necessário o contato direto porque o vírus pode se disseminar pelo ar a metros de distância da pessoa infectada.

O Brasil permanece com surto de sarampo nas cinco regiões, com 11 estados com circulação ativa do vírus. Os estados do Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina concentram o maior número de casos confirmados de sarampo, totalizando 5.476 (97,1%) casos. No momento, o país registra cinco óbitos por sarampo, sendo três no Pará, um no Rio de Janeiro e um em São Paulo. Os dados correspondem à Semana Epidemiológica (SE) de 1 a 25 de 2020 (até 20 de junho).