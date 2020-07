Traficantes que atuavam no bairro Conquista são presos em flagrante pela polícia

Mais uma ação da Polícia Militar da Força Tática do 1° Batalhão tirou de circulação duas pessoas em confronto com a lei, acusadas de tráfico de drogas na rua Aquarela, no bairro Conquista, em Rio Branco.

A polícia estava fazendo um patrulhamento de rotina na região, quando avistou os dois homens em atitude suspeita. A dupla quando viu a aproximação da guarnição policial, correu para dentro de uma área de mata na tentativa de fugir, mas foram abordados. Em posse dos criminosos foram apreendidos 25 trouxinhas de pasta a base de cocaína, 6 tabletes de maconha e um valor de R$ 103,00 em espécie oriundo das vendas dos entorpecentes.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e a dupla foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos cabíveis.