Senadora Mailza Gomes comemora reabertura das igrejas no Acre

Após publicação do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 24, que libera o funcionamento de igrejas e templos religiosos no Acre com cultos e missas presenciais a partir de hoje, a senadora Mailza Gomes (Progressistas-Acre) comemorou.

“As igrejas vão manter os cuidados de higienização, cuidando e zelando da saúde dos fiéis, a volta da celebração dos cultos e missas presenciais traz paz para quem está aflito. Deus é o caminho nesse momento de pandemia, mas não devemos deixar de nos cuidar”, justificou a senadora. Agora, as igrejas poderão voltar com as suas atividades, seguindo as normas estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde.

Mailza destacou ainda sua luta em defesa da abertura e a essencialidade das instituições religiosas em momentos de crise e agradeceu ao governador Gladson Cameli pela “sabedoria e sensibilidade em sua decisão”.

De acordo com a publicação, eventos religiosos em templos ou locais públicos, de qualquer credo ou religião, poderão ocorrer com no máximo 20% de sua lotação.

A luta da senadora Mailza pela reabertura dos templos religiosos para cultos e missas

No início do mês, a parlamentar se reuniu com o governador Gladson Cameli e lideranças evangélicas para pedir a reabertura das igrejas.

Nesta semana a senadora voltou a se reunir com lideranças evangélicas para cobrar do governo uma solução para o funcionamento presencial das igrejas. Participaram os deputados federais Alan Rick (Democratas-AC), Manoel Marcos (Republicanos-AC) e os estaduais doutora Juliana (Republicanos-AC), Cadmiel Bonfim (PSDB-AC), Wagner Felipe (PR) , Josa da Farmácia (Podemos), pastores e autoridades religiosas.