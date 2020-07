Rocha elogia Henrique e lembra que Portes é qualificado e que trabalhou na gestão do PT

O vice-governador Major Rocha publicou na manhã desta sexta-feira, 24, em sua página no facebook uma mensagem de agradecimento ao delegado Henrique Maciel pelo tempo que passou a frente da Direção-Geral da Polícia Civil. O pronunciamento de Rocha vem após o delegado ser exonerado do cargo de delegado-geral da PC após vir a tona uma denúncia levada por um agente da Polícia Civil para a Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Patrimônio, do Ministério Público do Acre (MPAC), pela prática de “rachadinha”, que consiste no repasse por parte de um servidor público ou prestador de serviços da administração, de parte de sua remuneração ou lucro.

Rocha afirmou que durante o período que Maciel esteve a frente da PC conseguir trazer melhorias para instituição e teve participação fundamental junto ao governador Gladson Cameli na convocação dos novos policiais civis.”Chegou à PC em um momento delicado, de conflito intenso e conseguiu amenizar os ânimos e reorientar a instituição com foco para o desempenho de sua atividade fim. Encontrou delegacias deterioradas e policiais desmotivados e aos poucos foi ajudando a mudar essa realidade. Tudo isso construído com um diálogo franco e fraterno com delegados, agentes e peritos e demais servidores da nossa Polícia Civil”, disse o vice.

O militar enfatizou que Henrique entregou fardamento, carros e conseguiu, com sua equipe, articular uma importante operação de combate à corrupção, através da Operação Mitocôndria que prendeu e conduziu pessoas acusadas de desviar recursos da merenda escolar, fora outras operações de combate ao tráfico de drogas que resultou na prisão de faccionados que levavam terror para população, além de apreensões de muitos quilos de drogas que estavam prestes a circular no estado. “Sabemos que muitas operações já estavam sendo montadas e novas prisões iriam acontecer, espero que seja dado continuidade ao trabalho já em curso. Agradeço o empenho e a forma como vinha conduzinho a Polícia Civil”, disse o militar.

Rocha aproveitou ainda para se colocar à disposição do novo Diretor-geral, o delegado Josemar Portes, nomeado por Gladson Cameli para substituir Henrique e lembrou que ele ocupou diversos cargos, inclusive na gestão do PT. “Felicito o Governador Gladson Cameli pela sua escolha. Josemar Portes é um quadro qualificado da nossa Polícia Civil, tendo ocupado diversos cargos, inclusive o de subsecretário no governo anterior”, frisou Rocha, lembrando que Portes foi subsecretário de segurança na gestão do PT.