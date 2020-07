Principal homicida do CV que executava rivais usando HB20 branco é preso no Calafate

Um trabalho de investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) resultou não prisão de um dos principais homicidas da organização criminosa Comando Vermelho. Ele vinha agindo na capital num já conhecido veículo de modelo HB20 na cor branca, que usava para se aproximar e executar seus rivais. Após angariar elementos suficientes para apontar que o investigado planejava e executava as ordens da organização criminosa, o membro da facção foi preso na tarde da última quarta-feira, 22, no Conjunto Itatiaia, em uma residência na região do bairro Calafate, em Rio Branco.

Entre os crimes cometidos pelo homicida e seus comparsas, que foram elucidados pela Polícia Civil, estão o de Edson Oliveira Gonçalves, de 39 anos, morto com oito tiros após ter a casa invadida e ser sequestrado com sua esposa no bairro Vila Acre, no dia 11 de junho deste ano.

Outro crime solucionado pelos agentes foi o do jovem Ítalo Oliveira de Brito, de 18 anos, que foi amarrado e morto a tiros na tarde do dia 26 de junho dentro de um residencial localizado na Travessa Pedro Altino, no bairro Vitória, em Rio Branco.

Também o que aconteceu no dia 29 de junho, quando mais uma vítima do membro da facção, Nunes Pereira de Assunção, de 30 anos, foi executado a tiros na frente a sua casa localizada no Beco do Buriti, na divisa dos bairros Recanto dos Buritis e Santa Inês, no Segundo Distrito de Rio Branco.

As Investigações colhidas de forma detalhada demonstram que o membro do Comando Vermelho, além de executar esses crimes de homicídio, tem participação em outros crimes contra a vida, sequestro e organização criminosa. Após o cumprimento do mandado de prisão, o preso foi encaminhado ao presídio Francisco D’Oliveira Conde.