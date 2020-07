Prefeitura realiza pesquisa para medir grau de satisfação dos usuários da Saúde

Com o objetivo de aproximar cada vez mais as ações da gestão dos anseios da comunidade, a Prefeitura de Rio Branco está realizando, por meio da Ouvidoria Municipal de Saúde, uma pesquisa para medir o grau de satisfação dos usuários do Sus quanto aos serviços oferecidos pela Rede Municipal de Saúde.

De acordo com a ouvidora da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Socorro Lima, a pesquisa iniciada em 2019 está prevista no Plano Municipal de Saúde e deve ser concluída em setembro.

“Por meio deste instrumento os usuários podem avaliar as políticas de saúde do Município e a gestão tem como saber o que as ações representam. A partir das respostas os gestores podem planejar as estratégias para o próximo ano. É possível saber o que a comunidade espera do atendimento desde como estão sendo tratados pelos médicos e os demais profissionais da unidade e até o que está faltando e precisa melhorar. A ideia é que a gestão possa ser cada vez mais à luz do que o usuário anseia”, disse.

A pesquisa já ouviu 600 pessoas e está ouvindo outras 600, num total de 1.200 entrevistas realizadas nos 12 seguimentos de saúde tanto nas unidades de saúde, quanto nas residências e outras proximidades como o comércios e demais setores que utilizam os serviços de saúde naquela região, tanto na zona urbana, quanto na rural.

“Nós resolvemos ir a campo e ter o contato direto com o usuário para que a Ouvidoria não só receba denúncias e reclamações, mas possa ter essa escuta qualificada e utilizando esse mecanismo estamos fazendo essa buscativa assim teremos uma leitura real sobre como a população avalia os serviços ofertados, nos possibilitando medir o grau de aprovação junto à comunidade”, destacou Socorro Lima