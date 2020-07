Polícias Civil e Militar cumprem três mandados de prisão em Sena Madureira

Uma operação conjunta da Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC) e do 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) resultou na prisão de dois indivíduos pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Na ação, foram presos Francimar Souza de Araújo e Marcelo Santiago de Oliveira. A prisão ocorreu, na manhã desta sexta-feira, 24, no bairro Ana Vieira, em Sena Madureira (AC). Drogas, munições, dinheiro e uma motocicleta foram apreendidas na ação policial.

Segundo informações repassadas ao ac24horas, a dupla tentou se evadir do local, mas sem sucesso.

Mais cedo, a PC e a PM realizou a prisão de um foragido de Capixaba, que estava no Bairro Eugênio Augusto Areal, em Sena Madureira.

Os três indivíduos foram autuados e estão à disposição da Justiça para o cumprimento da pena prevista em lei.