Polícia age rápido e prende criminoso após roubo no Segundo Distrito

Uma ação dos Policiais Militares do 2° Batalhão resultou na prisão de um assaltante de 43 anos e na apreensão de um simulacro na noite desta quinta-feira (23). A prisão do criminoso aconteceu no bairro Quinze, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, uma mulher estava em uma parada de ônibus, na via Chico Mendes, no bairro 6 de Agosto, aguardando um táxi, quando o criminoso se aproximou da vítima e pediu uma informação, em seguida o bandido puxou um simulacro (arma de brinquedo) anunciou o assalto e roubou a bolsa com os documentos e dinheiro da vítima. Após a ação, o bandido fugiu correndo.

A Polícia Militar foi acionada, colheu as características do criminoso e em seguida fizeram patrulhamento na região e conseguiram abordar o bandido no bairro Quinze com a bolsa da vítima. Foi feito uma revista e, em posse do homem, foi encontrado o simulacro usado no crime.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e o assaltante foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.