Mulher é presa enquanto vendia droga no canal do bairro Ivete Vargas

Policiais Militares da Companhia Giro prenderam na noite desta quinta-feira (23) uma jovem de 19 anos, pelo crime de tráfico de drogas em via pública, no Canal do bairro Ivete Vargas em Rio Branco.

A Polícia estava fazendo um patrulhamento de rotina na região, quando a guarnição avistou a jovem em atitude suspeita. Foi feita a abordagem e em posse da mulher foi encontrado 21 trouxinhas de cocaína e 1 trouxinha de pasta a base de cocaína.

RELACIONADAS

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e a traficante foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos cabíveis.

Segundo a polícia. a jovem é moradora do bairro Calafate e já tem passagens pela polícia quando tinha 17 anos.