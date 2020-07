MEC abre mais de 4,3 mi vagas de especialização de professores por EAD

O Ministério da Educação (MEC) está investindo em um curso de especialização lato sensu em docência para a educação profissional e tecnológica, que vai oferecer 4.320 vagas para professores de redes estaduais de todo o país, dentro do Programa Novos Caminhos.

As aulas serão a distância (EaD) e já começam no segundo semestre deste ano. As redes têm até o dia 14 de agosto para se inscrever.

Cada uma receberá uma parcela do total de vagas e deverá selecionar os professores de suas escolas para cursarem a especialização.

A oferta do curso visa atender a uma necessidade de formação de professores em Educação Profissional e Tecnológica. A reforma do ensino médio estabeleceu a formação técnica e profissional como uma das possibilidades de itinerários formativos, o que gerou uma demanda maior por docentes nas redes estaduais para atuar nos componentes de educação profissional dos novos currículos do ensino médio.